Oficial. Rony Lopes continua em Portugal pela via do Tondela

01 set, 2025 - 14:23 • Inês Braga Sampaio

Avançado internacional português, de 29 anos, deixou o Alanyaspor, da Turquia, e continuará na I Liga.

Rony Lopes vai continuar a jogar em Portugal, depois de ter sido inscrito na I Liga pelo Tondela.

Na lista de contratos registados na Liga Portugal até às 12h30 desta segunda-feira, último dia do mercado de transferências, aparece o nome do extremo internacional português, de 29 anos.

Rony Lopes rescindiu contrato com o Alanyaspor, da Turquia, que na segunda metade da temporada passada o emprestara ao Farense. Agora, junta-se ao Tondela, prosseguindo carreira na I Liga.

Em Faro, na última época, o avançado fez 14 jogos e um golo.

