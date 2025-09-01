Oficial. Rony Lopes continua em Portugal pela via do Tondela

01 set, 2025 - 14:23 • Inês Braga Sampaio
Rony Lopes vai continuar a jogar em Portugal, depois de ter sido inscrito na I Liga pelo Tondela.
Na lista de contratos registados na Liga Portugal até às 12h30 desta segunda-feira, último dia do mercado de transferências, aparece o nome do extremo internacional português, de 29 anos.
Rony Lopes rescindiu contrato com o Alanyaspor, da Turquia, que na segunda metade da temporada passada o emprestara ao Farense. Agora, junta-se ao Tondela, prosseguindo carreira na I Liga.
Em Faro, na última época, o avançado fez 14 jogos e um golo.