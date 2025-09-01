Sporting de Braga renova contrato com jovem Sandro Vidigal

01 set, 2025 - 10:53 • Inês Braga Sampaio
O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Sandro Vidigal, jovem que desponta na equipa principal.
Em comunicado, o clube informa que o extremo português, de 18 anos, fica com contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2030, e com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.
Sandro Vidigal iniciou a formação no Futebol Benfica, ou Fofó. Passou uma época no Belenenses, antes de rumar às camadas jovens do Braga. Esta temporada, estreou-se pela equipa principal.
Em cinco jogos pela equipa de Carlos Vicens, o jovem avançado leva um golo e duas assistências. Agora, recebe o prémio da renovação.