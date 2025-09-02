Governo condecora Diogo Jota e Jorge Costa esta terça-feira

O Governo vai condecorar "post mortem", esta terça-feira, os antigos futebolistas Diogo Jota e Jorge Costa, que morreram este verão.

Em nota oficial, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto refere que "o legado de ambos, referências de talento, profissionalismo, competência e dedicação no Futebol e no Desporto, a nível nacional e internacional, será perpetuado para sempre nesta ocasião solene".

A cerimónia está marcada para esta terça-feira, a partir das 18h00, na FPF Arena Portugal, na Casa do Futebol, em Oeiras.

Diogo Jota morreu a 3 de julho, aos 28 anos, num acidente de viação em Espanha, que também vitimou o irmão mais novo, André Silva. Foi jogador de Gondomar, Paços de Ferreira, Atlético de Madrid, FC Porto, Wolverhampton Wanderers e Liverpool, com que foi campeão inglês, e conquistou duas Ligas das Nações com a seleção portuguesa.

Jorge Costa morreu no dia 5 de agosto, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Passou por Penafiel, Marítimo, Charlton Athletic e Standard de Liège, mas o clube da vida foi o FC Porto, com que foi oito vezes campeão nacional e venceu uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental. Foi também uma das grandes figuras da "geração de ouro" da seleção portuguesa.

[Notícia corrigida às 15h22 do dia 2 de setembro de 2025 - gralha no nome de Jorge Costa, no primeiro parágrafo]

