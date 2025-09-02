Marcelo condecora Diogo Jota e Jorge Costa. "Para sempre com a nossa equipa"

O Presidente recebeu as famílias de Diogo Jota, André Silva e Jorge Costa e condecorou ambos: "Não há palavras para explicar o mundo de pernas para o ar, ficará para sempre com a nossa equipa, faz parte da nossa equipa."

"O dia era para ser diferente, marcou-se o 2 de setembro para festejar a nossa seleção e a conquista da Liga das Nações, mas ficará para outubro porque fomos chocados com o que não era esperado. Estão os dois no infinito, as condecorações representam o que eles vão representar para nós infinitamente", disse Marcelo.

Numa gala na sede da Federação Portuguesa de Futebol, onde foi também revelada uma nova estátua em homenagem aos dois, o Presidente da República decidiu condecorar os dois com a medalha da ordem de mérito.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou os antigos futebolistas Diogo Jota, André Silva e Jorge Costa, que morreram nos últimos meses.

Rúben Neves, amigo próximo de Diogo Jota, tatuou na perna um abraço entre os dois e falou também na cerimónia.

"Em meu nome e de toda a Seleção Nacional, dar uma palavra de conforto a toda a família e amigos de Jorge Costa, bem como ao FC Porto. Em especial para mim, e porque me sinto um bocadinho parte desta família, deixar uma palavra de muita força à Rute e aos pais do Diogo e do André. Como já disse, iremos, eu e toda a Seleção, fazer de tudo para manter o Diogo sempre presente connosco. Obrigado, Jorge, André e Diogo. Para sempre nos nossos corações", disse.

Jorge Costa "faz-nos muita falta"

Também André Villas-Boas, presidente do FC Porto, se emocionou quando recordou Jorge Costa à saída do evento.

O dirigente dos dragões considera que "estas homenagens dignificam os atletas e fazem jus ao que fizeam pela seleção e pelo Porto."

"O Jorge foi um herói sempre ao meu lado, tinha uma presença que enchia balneários, apenas estando presente. Faz-nos muita falta e gostaria de o teu por perto, partiu de uma forma muito trágica, comovente, mas dá-nos muita força para honrar a sua memória", continuou.

Villas-Boas destacou ainda um ano difícil com a perda do ex-presidente Pinto da Costa e determina a conquista do título como objetivo para honrar a memória dos dois.

"O Porto perdeu o Jorge Costa e Jorge Nuno Pinto da Costa, foi um ano muito complicado, eram força motriz do Porto, em valores, princípios, em tudo o que somos, a nossa voz e a nossa mística. Temos ambição, falta muito tempo, muitas batalhas, muitas guerras, mas o espírito de ambos está presente e queremos honrar os dois. Vimos muitos atletas a fazer autocrítica, também o fizemos na direção, tudo isto foi uma autocrítica muito forte e encaramos a renovação do Porto que levamos a cargo e o Jorge foi fundamental", terminou.