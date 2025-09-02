Menu
Rúben Neves eterniza Diogo Jota na pele. "Prometi que iria relembrá-lo o máximo que pudesse"

02 set, 2025 - 19:23

O médio da seleção nacional fez uma tatuagem em homenagem a um dos melhores amigos.

A+ / A-

O internacional português Rúben Neves tatuou um momento de abraço ao amigo Diogo Jota na perna, eternizando a memória do antigo jogador que morreu no dia 3 de julho.

A tatuagem foi revelada pela primeira vez no primeiro treino da seleção nacional na Cidade do Futebol, a primeira vez que a seleção se junta formalmente desde a conquista da Liga das Nações.

Decorreu ainda uma homenagem com a presença do Governo e Presidente da República, em que Jota foi homeageado e condecorado.

"Prometi que iria relembrá-lo o máximo que pudesse, quero trazê-lo para mim e levá-lo comigo para todos os meus desafios", disse o médio do Al-Hilal.

Rúben Neves, que era muito próximo de Diogo Jota, falou também na cerimónia em homenagem ao antigo colega de equipa: "Deixar uma palavra de muita força à Rute e aos pais do Diogo e do André. Como já disse, iremos, eu e toda a Seleção, fazer de tudo para manter o Diogo sempre presente connosco."

Diogo Jota morreu no dia 3 de julho, aos 28 anos de idade. O irmão André Silva, na altura jogador do Penafiel, também morreu, aos 25 anos.

Os dois foram vítimas de um acidente em Espanha, na província de Zamora. Segundo a EFE, os dois irmãos seguiam a bordo de um Lamborghini, que se despistou, pelas 00h40.

