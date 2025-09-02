Menu
Vitória de Guimarães vende Tomás Händel ao Estrela Vermelha

02 set, 2025 - 16:13 • Inês Braga Sampaio

O médio português rende 3,1 milhões de euros. Vai ser adversário do FC Porto e do Sporting de Braga na Liga Europa.

O Vitória de Guimarães anunciou, esta terça-feira, a venda de Tomás Händel aos sérvios do Estrela Vermelha. É o adeus do capitão.

O médio português, de 24 anos, garante um encaixe de 3,1 milhões de euros no imediato ao Vitória, que fica ainda com 20% da mais-valia de uma futura transferência, de acordo com a imprensa desportiva.

Händel integrou a formação do Vitória desde tenra idade e nunca conheceu outro clube. Estreou-se na equipa principal em 2021/2 e, na última época, marcou dois golos e fez uma assistência em 48 jogos.

No Estrela Vermelha, Tomás Händel será adversário do FC Porto e do Sporting de Braga, clubes com que os sérvios têm duelo marcado para a fase de liga da Liga Europa.

