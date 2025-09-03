Braga rescinde com Mariana Azevedo "por mútuo acordo"

03 set, 2025 - 15:24 • Inês Braga Sampaio
O Sporting de Braga comunica, esta quarta-feira, que rescindiu contrato com Mariana Azevedo, uma decisão tomada "por mútuo acordo".
"O SC Braga agradece toda a dedicação, empenho e profissionalismo com que Mariana Azevedo sempre representou o clube e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se em comunicado.
A central internacional portuguesa, de 29 anos, estava no Braga desde 2022/23, no entanto, as lesões dificultaram a carreira como guerreira. Fez, no total, 30 jogos, nove deles na temporada passada.
Exemplo da forma como as lesões atrapalharam, até agora, a carreira de Mariana Azevedo foi a forma como saltou fora da convocatória para o Euro 2022 por problemas físicos. Substituiu-a Lúcia Alves.