Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Braga rescinde com Mariana Azevedo "por mútuo acordo"

03 set, 2025 - 15:24 • Inês Braga Sampaio

A central internacional portuguesa, de 29 anos, estava no Braga desde 2022/23 e realizou 30 jogos oficiais.

A+ / A-

O Sporting de Braga comunica, esta quarta-feira, que rescindiu contrato com Mariana Azevedo, uma decisão tomada "por mútuo acordo".

"O SC Braga agradece toda a dedicação, empenho e profissionalismo com que Mariana Azevedo sempre representou o clube e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se em comunicado.

A central internacional portuguesa, de 29 anos, estava no Braga desde 2022/23, no entanto, as lesões dificultaram a carreira como guerreira. Fez, no total, 30 jogos, nove deles na temporada passada.

Exemplo da forma como as lesões atrapalharam, até agora, a carreira de Mariana Azevedo foi a forma como saltou fora da convocatória para o Euro 2022 por problemas físicos. Substituiu-a Lúcia Alves.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 03 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda