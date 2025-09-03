Ministério Público abre inquérito a queda de vidros no Sporting-FC Porto

O Ministério Público abriu inquérito aos incidentes ocorridos durante o Sporting-FC Porto, no Estádio de Alvalade, no passado sábado, em que uma queda de vidros provocou 17 feridos, de acordo com a RTP.

O inquérito, que teve origem num auto elaborado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, segundo confirmou a Procuradoria-Geral da República (PGR) à televisão pública.

No clássico do passado sábado, que o FC Porto venceu por 2-1, em Alvalade, 17 pessoas ficaram feridas ao serem atingidos por vidros que caíram sobre uma das bancadas destinadas a adeptos do Sporting.

O incidente aconteceu durante a celebração do primeiro golo do FC Porto, ao minuto 61. Os adeptos azuis e brancos terão partido um vidro da divisória no segundo anel do estádio, nos festejos, e os estilhaços caíram sobre os espectadores que se encontravam na parte de baixo.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outros saíram do estádio pelos seus meios e ligaram para o 112.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol também já abriu inquérito ao sucedido.