Antigo guarda-redes Helton detido por posse de arma ilegal

Helton, antigo guarda-redes do FC Porto, terá sido detido por posse arma ilegal e munições em sua casa, de acordo com o jornal "Público".

Segundo a publicação, o ex-guarda-redes foi alvo de buscas em casa depois de uma denúncia de violência doméstica por parte de uma mulher com quem terá mantido uma relação extraconjugal durante cerca de dez anos. Terá sido a mulher que apresentou queixa que informou as autoridades que Helton teria um revólver e que o mesmo teria sido utilizado para uma ameaça.

De acordo com o auto de interrogatório, a arma foi encontrada num armário no quarto onde viviam Helton e a esposa.

Helton terá argumentado que a arma "pertencia a Mário Rui Maia", um amigo entretanto falecido, que teria deixado o revólver em sua casa numa visita ao seu estúdio de música.

O antigo guardião foi libertado com termo de identidade e residência e o processo aguarda marcação de data.

Helton, hoje com 47 anos de idade, está desde 2002 em Portugal. Jogou no União de Leiria e mudou-se para o FC Porto em 2005, onde jogou até 2017, no qual somou 334 jogos.

Reformou-se em 2020/21 depois de uma breve passagem pela União de Leiria, três anos depois de ter saído dos dragões.