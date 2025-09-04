Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h20
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Braga com 33 jogadores para a Liga Europa

04 set, 2025 - 17:49

Arsenalistas vão fazer oito jogos na fase de liga da Liga Europa.

A+ / A-

O Sp. Braga “convoca” 33 jogadores para a fase de liga da Liga Europa.

Destes, 10 fazem parte da chamada “lista B” (com asterisco), jovens formados localmente.

Lista do Sp. Braga para a Liga Europa

Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá, Bellaarouch e João Carvalho (*).

Defesas: Víctor Gómez, Robson Bambu, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, João Matos (*), Yanis da Rocha (*) e Nuno Matos (*).

Médios: Vítor Carvalho, Zalazar, João Moutinho, Gorby, Moscardo, Dorgeles, Grillitsch, Diego Rodrigues (*), João Lomba (*).

Avançados: Roger (*), El Ouazzani, Pau Victor, Ricardo Horta, João Marques, Fran Navarro, Afonso Patrão (*), João Aragão (*), Gabri Martínez e Sandro Vidigal (*).

A fase de liga da Liga Europa tem oito jogos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h20
  • 04 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar