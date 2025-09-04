Braga com 33 jogadores para a Liga Europa

04 set, 2025 - 17:49
O Sp. Braga “convoca” 33 jogadores para a fase de liga da Liga Europa.
Destes, 10 fazem parte da chamada “lista B” (com asterisco), jovens formados localmente.
Lista do Sp. Braga para a Liga Europa
Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá, Bellaarouch e João Carvalho (*).
Defesas: Víctor Gómez, Robson Bambu, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, João Matos (*), Yanis da Rocha (*) e Nuno Matos (*).
Médios: Vítor Carvalho, Zalazar, João Moutinho, Gorby, Moscardo, Dorgeles, Grillitsch, Diego Rodrigues (*), João Lomba (*).
Avançados: Roger (*), El Ouazzani, Pau Victor, Ricardo Horta, João Marques, Fran Navarro, Afonso Patrão (*), João Aragão (*), Gabri Martínez e Sandro Vidigal (*).
A fase de liga da Liga Europa tem oito jogos.