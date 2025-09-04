Menu
  Bola Branca 18h20
  04 set, 2025
FPF anuncia minuto de silêncio pelas vítimas do elevador da Glória

04 set, 2025 - 17:29

Acidente fez, pelo menos, 16 mortos e dezenas de feridos.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou um minuto de silêncio em todos os jogos das competições por si organizadas, a partir de hoje e até 9 de setembro, em memória das vítimas do descarrilamento do elevador da Glória.

Numa nota divulgada na sua página oficial, o organismo "manifesta o seu profundo pesar pela tragédia ocorrida no elevador da Glória, em Lisboa", e refere que "se associa, desta forma, ao sentimento de luto nacional, prestando a homenagem às vítimas desta tragédia".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória, provocando 16 mortos e três dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, a ser cumprido hoje.

Gerido pela Carris, o elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros.

