I Liga

Santa Clara vence no Estoril

06 set, 2025 - 22:42 • Lusa

Canarinhos ainda não ganharam, insulares regressam aos triunfos. Veja o resumo da partida.

O Santa Clara conquistou a primeira vitória na edição de 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se no jogo em atraso da terceira jornada por 1-0 no terreno do Estoril, que ainda não venceu.

Gabriel Silva, aos 53 minutos, na conversão de uma grande penalidade, resolveu o jogo, com o primeiro golo dos açorianos na competição, promovendo a formação micaelense ao 10.º lugar, com os mesmos quatro pontos de Nacional e Vitória de Guimarães.

O Estoril perdeu pela segunda vez na I Liga e caiu para o 15.º posto, com dois pontos.

Veja o resumo da partida:

