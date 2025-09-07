Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

João Novais sai do Rio Ave

07 set, 2025 - 19:49

Jogador deve seguir agora para a Arábia Saudita.

A+ / A-

O Rio Ave oficializou a rescisão de contrato com João Novais.

“O experiente médio português, João Novais, encerrou a sua segunda passagem pelo Rio Ave FC! A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o jogador João Novais para a rescisão do contrato que os ligava até final da presente temporada”, lê-se no comunicado oficial.

O jogador, agora com 32 anos, deixa Vila do Conde com 111 jogos disputados.

João Novais deve avançar agora para a Arábia Saudita depois de também ter passado por Coimbrões, FC Porto, Leixões, Rio Ave e Sp. Braga, em Portugal. Jogou também no Al Bataeh e no Alanyaspor.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas