João Novais sai do Rio Ave

07 set, 2025 - 19:49
O Rio Ave oficializou a rescisão de contrato com João Novais.
“O experiente médio português, João Novais, encerrou a sua segunda passagem pelo Rio Ave FC! A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o jogador João Novais para a rescisão do contrato que os ligava até final da presente temporada”, lê-se no comunicado oficial.
O jogador, agora com 32 anos, deixa Vila do Conde com 111 jogos disputados.
João Novais deve avançar agora para a Arábia Saudita depois de também ter passado por Coimbrões, FC Porto, Leixões, Rio Ave e Sp. Braga, em Portugal. Jogou também no Al Bataeh e no Alanyaspor.