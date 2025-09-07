Morreu Carlos Barbosa, ex-presidente do Paços Ferreira

07 set, 2025 - 16:55
O Paços Ferreira comunicou, este domingo, a morte de Carlos Barbosa, antigo presidente do clube, cargo que ocupou entre 2010 e 2014.
“Sob a sua presidência, foi responsável por conquistas memoráveis que elevaram o nome do Futebol Clube de Paços de Ferreira a nível nacional e internacional, entre elas, o histórico terceiro lugar na Primeira Liga, garantindo pela primeira vez o acesso à [pré-eliminatória] da Champions, um feito que permanece como um dos maiores marcos da nossa história. Foi também durante o seu mandato que se consolidaram importantes obras de melhoria nas infra-estruturas do Estádio Capital do Móvel”, escreve o clube.
Carlos Barbosa, que tinha 61 anos, esteve "ligado aos órgãos sociais do clube" desde 1999.