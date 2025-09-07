Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Torreense vence Benfica e ganha Supertaça

07 set, 2025 - 19:25

Partida teve três golos e sorriu à atual vencedora da Taça de Portugal. Benfica perde duas finais consecutivas.

A+ / A-

O Torreense derrota o Benfica, por 2-1, e conquista a Supertaça de futebol feminino.

As encarnadas até marcaram logo no primeiro minuto, pela reforço Diana Silva, mas o Torreense deu a volta ao marcador ainda no primeiro tempo.

Gerda Konst e Jessi Rossman apontaram os tentos que acabaram por carimbar a vitória no António Coimbra da Mota, no Estoril.

A equipa da Luz, que ainda viu um golo ser anulado, teve mais bola e mais oportunidades, mas o Torreense foi mais eficaz a atacar e a defender.

O Torreense continua a fazer história. Depois de ter conquistado a sua primeira Taça de Portugal, conseguiu agora a sua primeira Supertaça, ambas “às custas” do Benfica.

[em atualização]

