Nacional admite faltar ao jogo com o FC Porto no Dragão

08 set, 2025 - 22:02 • Inês Braga Sampaio

Clube ainda não conseguiu arranjar "alternativa de viagem viável" para o jogo de sábado, que estava inicialmente marcado para domingo. Nacional diz que a Liga Portugal decidiu antecipar, "mesmo alertada" para constrangimentos.

O Nacional da Madeira informa, esta segunda-feira, em comunicado, que poderá ter de faltar ao jogo com o FC Porto da jornada 5 da I Liga, no Estádio do Dragão, por falta de "alternativa de viagem viável".

Em comunicado publicado no site oficial, o clube insular explica que, tendo por base a data oficial para a jornada — o próximo domingo, 14 de fevereiro —, marcou a viagem desde o Aeroporto da Madeira para a manhã do dia anterior: sábado, dia 13. Contudo, no dia 1 de setembro, "e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada", refere o Nacional, a Liga "decidiu a alteração" do jogo para as 18h00 sábado. Algo que pode levar o clube a dar falta.

"Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o CD Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional", lê-se.

O Nacional reitera que mantém "todas as condições" para jogar no Estádio do Dragão no domingo, dia seguinte à data marcada.

O clube vinca, ainda, que agendou as viagens aéreas para as suas 17 deslocações "tendo por base as datas oficiais de cada jornada". Quando necessário, "agiliza posteriormente as mudanças de datas e horários dos voos ajustados às alterações sofridas em cada jornada".

Dita o ARtigo 46.º-A, do Regulamento das Competições da Liga Portugal, que "quando, por causa fortuita ou de força maior, não se verifiquem as condições para que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes". Existem exceções à regra, embora neste caso não se apliquem.

Tópicos
