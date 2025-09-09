Criança de sete anos morre durante treino do Boavista

Uma criança de sete anos, atleta das camadas jovens do Boavista, morreu esta terça-feira durante um treino realizado no Estádio do Bessa.

O menino, jogador dos sub-8, fez o aquecimento normalmente e depois caiu inanimado no relvado.

O INEM foi chamado enquanto a criança era assistida no local pela equipa médica do Boavista.

O atleta foi levado para o Hospital de São João, no Porto, em estado crítico, acabando por morrer.

Em comunicado, o clube explica que "o jovem atleta cumpria a sua segunda época no Boavista Futebol Clube e havia realizado os exames médicos necessários para a inscrição na presente temporada, não sendo do conhecimento do Clube e da família qualquer condição clínica que impedisse a prática desportiva".

O Boavista assinala o "compromisso de sempre com o cumprimento rigoroso de todos os protocolos de segurança e saúde, em todos os escalões de todas as modalidades".

O emblema da cidade do Porto "expressa as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas de equipa e de escola, treinadores e a todos os que com ele conviveram, deixando-lhes uma palavra de compreensão e de amizade e assegurando que será prestado apoio psicológico a todos os que dele necessitem".

O Boavista decretou três dias de luto e garante que a "memória deste jovem atleta será para sempre honrada por todos os que diariamente vivem e representam o Clube, e o seu sorriso permanecerá como inspiração para o nosso caminho".