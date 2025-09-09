Guarda-redes e defesa. Famalicão leva dois prémios da I Liga

09 set, 2025 - 15:51 • Inês Braga Sampaio
Os prémios de melhor guarda-redes e melhor defesa da I Liga em agosto vão para Famalicão.
O montenegrino Lazar Carevic, de 26 anos, que somou 19 defesas, leva o galardão para guarda-redes do mês. Com 30,95% das preferências, fica à frente de Diogo Costa (28,57%), do FC Porto, e de Andrew (9,52%), do Gil Vicente.
O central neerlandês Justin de Haas, de 25 anos, que marcou um golo em agosto, arrecada o prémio para melhor defesa, com 18,25% dos votos. Superou Leonardo Lelo (16,67%), do Sporting de Braga, e Jan Bednarek (15,87%), do FC Porto.
Ambos contribuíram para o mês sem derrotas e sem golos sofridos do Famalicão, que ocupa, atualmente, o segundo lugar do campeonato. Os minhotos venceram Santa Clara (3-0), Tondela (1-0) e AFS (1-0), e empataram com o Gil Vicente (0-0).