Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 09 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guarda-redes e defesa. Famalicão leva dois prémios da I Liga

09 set, 2025 - 15:51 • Inês Braga Sampaio

Lazar Carevic, na baliza, e Justin de Haas, no centro da defesa, contribuíram para o mês de agosto sem derrotas e sem golos sofridos dos minhotos.

A+ / A-

Os prémios de melhor guarda-redes e melhor defesa da I Liga em agosto vão para Famalicão.

O montenegrino Lazar Carevic, de 26 anos, que somou 19 defesas, leva o galardão para guarda-redes do mês. Com 30,95% das preferências, fica à frente de Diogo Costa (28,57%), do FC Porto, e de Andrew (9,52%), do Gil Vicente.

O central neerlandês Justin de Haas, de 25 anos, que marcou um golo em agosto, arrecada o prémio para melhor defesa, com 18,25% dos votos. Superou Leonardo Lelo (16,67%), do Sporting de Braga, e Jan Bednarek (15,87%), do FC Porto.

Ambos contribuíram para o mês sem derrotas e sem golos sofridos do Famalicão, que ocupa, atualmente, o segundo lugar do campeonato. Os minhotos venceram Santa Clara (3-0), Tondela (1-0) e AFS (1-0), e empataram com o Gil Vicente (0-0).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 09 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas