​Campo Diogo Jota inaugurado no Porto

José Manuel Neves, presidente da AF Porto, explica que “depois do acontecimento trágico, decidimos em reunião de direção, atribuir o nome de Diogo Jota ao primeiro campo do novo Centro de Formação. O seu irmão, André, também será alvo de uma homenagem. Mas a memória de Diogo Jota ficará perpetuada no primeiro campo”.

A inauguração está marcada para sábado, 72 dias depois da morte trágica do futebolista internacional num acidente de viação em Espanha. Será também dedicada à memória de Diogo Jota uma parte do mural contíguo ao relvado.

A AF Porto concluiu a primeira fase da obra de construção do novo Centro de Formação, situado em Ramalde, junto à VCI, no Porto, e decidiu atribuir o nome de Diogo Jota ao Campo nº 1.

Nome do malogrado futebolista será perpetuado no primeiro campo do Centro de Formação da Associação de Futebol do Porto, que integra o mapa do Mundial de 2030

E sublinha: “Queremos que as crianças que visitem o centro se inspirem na memória de Diogo Jota, que começou cedo a pisar os campos de futebol da AF Porto e mais tarde os grandes palcos mundiais sendo um exemplo de simplicidade e tranquilidade. Esta homenagem é inteiramente justa e merecida”.

São diversas as valências que o Centro de Formação irá trazer para a cidade do Porto e para a região. A academia da AF Porto prevê receber atletas, dirigentes, árbitros, autarquias locais, escolas e a universidade.

O espaço irá acolher formação de jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes. E servirá de apoio às mais diversas áreas da associação, como o desporto adaptado, walking football e o “ABC da Bola”, um projeto que visa introduzir o futebol e o futsal nas escolas do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, utilizando a bola como ferramenta para desenvolver as competências motoras fundamentais, o trabalho em equipa e o respeito nas crianças.

O Centro de Formação “será dotado de quatro campos, dois sintéticos e dois relvados. Um relvado com as dimensões FIFA e um outro preparado para treino específico de guarda-redes. Haverá um edifício de apoio multifunções com cerca de 2.800 metros equipado com balneários, clínica para tratamento de atletas e dotado para acolhimento de outros eventos como um museu temático de Nicolau Nasoni. A obra estará concluída na totalidade dentro de dois anos e meio”, detalha José Manuel Neves.

O Centro de Formação da AF Porto foi selecionado para integrar a lista da Federação Portuguesa de Futebol, da Real Federação Espanhola e da Federação Real Marroquina de Futebol como um dos centros de treinos do Mundial de 2030 para as seleções participantes.