Cristiano Ronaldo recebe prémio “Melhor de Sempre”

O avançado Cristiano Ronaldo recebeu da Liga Portugal o prémio “Melhor de Sempre”.
O capitão da seleção deixou uma mensagem transmitida na Gala Liga Awards, que decorreu na sede da Liga, no Porto.
"Como devem calcular é um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Antes de mais, agradecer aos meus companheiros que me ajudaram na minha carreira a conquistar este troféu maravilhoso", disse Ronaldo.
Só ao serviço da equipa das quinas, CR7 soma 141 golos e, na carreira, o objetivo é chegar aos mil tentos.
Entretanto, Ricardo Quaresma e Nani receberam o prémio “hall of fame”. Já os quatro portugueses que jogam pelo PSG (e Luís Campos) foram distinguidos com o prémio de “Mérito Desportivo”.