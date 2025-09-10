Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Awards

Cristiano Ronaldo recebe prémio “Melhor de Sempre”

10 set, 2025 - 20:43

Avançado recebeu mais este prémio com “orgulho enorme”.

A+ / A-

O avançado Cristiano Ronaldo recebeu da Liga Portugal o prémio “Melhor de Sempre”.

O capitão da seleção deixou uma mensagem transmitida na Gala Liga Awards, que decorreu na sede da Liga, no Porto.

"Como devem calcular é um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Antes de mais, agradecer aos meus companheiros que me ajudaram na minha carreira a conquistar este troféu maravilhoso", disse Ronaldo.

Só ao serviço da equipa das quinas, CR7 soma 141 golos e, na carreira, o objetivo é chegar aos mil tentos.

Entretanto, Ricardo Quaresma e Nani receberam o prémio “hall of fame”. Já os quatro portugueses que jogam pelo PSG (e Luís Campos) foram distinguidos com o prémio de “Mérito Desportivo”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas