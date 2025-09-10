Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
“Estamos a dar passos firmes no sentido da centralização dos direitos audiovisuais”

10 set, 2025 - 21:05

Discurso no encerramento da Gala Liga Awards.

O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, garante “passos firmes no sentido da centralização”.

“Os desafios são grandes e as metas ousadas, estamos a dar passos firmes no sentido da centralização dos direitos audiovisuais, estamos a preparar um conjunto de medidas a implementar para o nosso projeto 2028, que pretende a subida ao sexto lugar do ranking da UEFA”, disse.

Não foram, no entanto, referidos valores para esta centralização.

Reinaldo Teixeira garante: “Tudo isso se fará em conjunto com as SAD, com agentes, com a FPF, com promotores de desenvolvimentos de segurança e diálogo social no futebol. Tudo em função de quem joga, de quem dirige e de quem consome”.

Discurso realizado no encerramento da gala Liga Awards, que decorreu no Porto.

“Reunimos hoje a nossa família profissional e a família de paixão, os jogadores, os treinadores, os árbitros, os dirigentes, as SAD, patrocinadores e parceiros e demais agentes desportivos. Uma gala de vitalidade da Liga Portugal. Dos relvados aos escritórios, o futebol é também espaço de dever, de boas práticas, de governação, sempre orientadas pelos valores que nos unem e valores universais de cidadania, respeito pelo próximo e de respeito entre adversários”, disse.

