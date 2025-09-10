Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Awards

Gyokeres melhor jogador e Rui Borges melhor treinador

10 set, 2025 - 20:22

Prémios entregues esta quarta-feira com vários leões em destaque.

A+ / A-

O avançado Viktor Gyokeres recebeu o prémio de melhor jogador a atuar na Liga Portuguesa na temporada 24/25.

O internacional sueco marcou 54 golos e 13 assistências em 52 jogos na segunda temporada de leão ao peito.

Gyokeres repetiu o prémio da primeira temporada.

Por sua vez, o técnico Rui Borges – que carimbou o segundo título consecutivo da equipa de Alvalade – foi considerado o melhor treinador.

No comando técnico do Sporting, Rui Borges liderou a equipa em 19 partidas e venceu 13, sem derrotas. Para além do primeiro campeonato da carreira, o treinador levou o Sporting à conquista da Taça de Portugal.

O jogador do Sporting Geovany Quenda foi eleito o melhor jogador jovem da temporada passada na Liga portuguesa. O prémio foi atribuído pela Liga Awards, cerimónia que decorreu esta quarta-feira.

O internacional sub-21 por Portugal participou em 54 partidas nas quais marcou três golos e fez seis assistências.

Já Diogo Nascimento foi considerado o melhor jogador jovem da II Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas