Gyokeres melhor jogador e Rui Borges melhor treinador

O avançado Viktor Gyokeres recebeu o prémio de melhor jogador a atuar na Liga Portuguesa na temporada 24/25.

O internacional sueco marcou 54 golos e 13 assistências em 52 jogos na segunda temporada de leão ao peito.

Gyokeres repetiu o prémio da primeira temporada.

Por sua vez, o técnico Rui Borges – que carimbou o segundo título consecutivo da equipa de Alvalade – foi considerado o melhor treinador.

No comando técnico do Sporting, Rui Borges liderou a equipa em 19 partidas e venceu 13, sem derrotas. Para além do primeiro campeonato da carreira, o treinador levou o Sporting à conquista da Taça de Portugal.



O jogador do Sporting Geovany Quenda foi eleito o melhor jogador jovem da temporada passada na Liga portuguesa. O prémio foi atribuído pela Liga Awards, cerimónia que decorreu esta quarta-feira.

O internacional sub-21 por Portugal participou em 54 partidas nas quais marcou três golos e fez seis assistências.

Já Diogo Nascimento foi considerado o melhor jogador jovem da II Liga.