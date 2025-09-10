Menu
Martínez. "Temos que honrar o sonho de alguém que nos faz falta"

10 set, 2025 - 20:58

Roberto Martínez recebeu o prémio "Prestígio" na Gala Awards.

O selecionador Roberto Martinez recebeu o prémio “Prestígio” na cerimónia Liga Awards, que decorreu esta quarta-feira no Porto.

“Em primeiro lugar, agradecer à Liga Portugal por esta distinção. Tem sido uma aventura. Aventura porque temos um balneário cheio de qualidade, de valores de equipa e acho que, para mim, é um orgulho enorme poder ser o primeiro treinador não português a ganhar um título internacional para Portugal. É um título que traz responsabilidade porque queremos ganhar mais, não porque os jogadores merecem, não porque os portugueses merecem, mas porque temos que honrar o sonho de alguém que nos faz falta, que é o Diogo Jota”.

O técnico nacional acrescentou: “Por ele, por todos os portugueses e pelo futuro da Seleção. Foi um estágio difícil, um estágio muito emocional, mas o nosso balneário é diferente. Temos uma força que vamos usar até ao fim, com orgulho”.

Já quanto ao Mundial 2026, Martínez lembrou que “o primeiro passo foi ganhar fora de casa e fizemos isso ontem e na Arménia”.

“Agora é pedir aos adeptos que possam ajudar muito em outubro porque com mais duas vitórias estamos já apurados”.

