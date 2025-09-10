Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Reinaldo Teixeira. “Estamos a ultimar as datas” do Arouca-FC Porto

10 set, 2025 - 22:34

Reinaldo Teixeira falou, à margem da Gala Liga Awards, igualmente sobre o FC Porto – Nacional.

O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, abordou as “polémicas” relacionadas com os mais recentes jogos do FC Porto na I Liga.

À margem da cerimónia Liga Awards, o líder da Liga respondeu aos jornalistas.

FC Porto-Nacional

"Houve essa dificuldade, mas com a colaboração do Nacional, do FC Porto e da TAP o problema está ultrapassado. Em relação ao Nacional, reconhecer essa colaboração e a TAP colaborou e ajudou a encontrar uma solução."

Arouca-FC Porto

"Esta é uma casa que cumpre as regras e leis. No caso do Arouca estamos a ultimar os detalhes e vai surgir uma decisão, indo ao encontro das regras de segurança. O jogo vai realizar-se, estamos a ultimar as datas. Acreditamos que muito em breve haverá essa indicação em definitivo. (...) Em breve saberão. (...) Os regulamentos são claros. Estamos a ultimar a questão da segurança. Queremos que seja de entendimento das duas sociedades desportivas, de consenso das duas, à Liga cabe avaliar e tomar decisões com base nos regulamentos."

