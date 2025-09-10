Três internacionais e três árbitros em estreia na jornada 5

10 set, 2025 - 17:43
O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as nomeações dos árbitros para a quinta jornada dos campeonatos profissionais.
Os três grandes vão ter juízes internacionais: Luís Godinho, João Pinheiro e António Nobre.
Nota ainda para a estreia de três árbitros no escalão principal: Luís Filipe, Márcio Torres e Diogo Rosa.
Nomeações completas da 5.ª jornada da I Liga
Alverca-Tondela
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Cláudia Ribeiro
Benfica-Santa Clara
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Ricardo Moreira
Moreirense-Rio Ave
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Rui Costa
Estoril-AVS SAD
Árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Oliveira
FC Porto-Nacional
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Bruno Esteves
Famalicão-Sporting
Árbitro: António Nobre
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
E. Amadora-V. Guimarães
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Tiago Martins
Arouca-Casa Pia
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Vasco Santos
Sp. Braga-Gil Vicente
Árbitro: José Bessa
VAR: João Bento