  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
I Liga

Três internacionais e três árbitros em estreia na jornada 5

10 set, 2025 - 17:43

Veja a lista completa de nomeações para a próxima ronda da I Liga.

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as nomeações dos árbitros para a quinta jornada dos campeonatos profissionais.

Os três grandes vão ter juízes internacionais: Luís Godinho, João Pinheiro e António Nobre.

Nota ainda para a estreia de três árbitros no escalão principal: Luís Filipe, Márcio Torres e Diogo Rosa.

Nomeações completas da 5.ª jornada da I Liga

Alverca-Tondela
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Cláudia Ribeiro

Benfica-Santa Clara
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Ricardo Moreira

Moreirense-Rio Ave
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Rui Costa

Estoril-AVS SAD
Árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Oliveira

FC Porto-Nacional
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Bruno Esteves

Famalicão-Sporting
Árbitro: António Nobre
VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

E. Amadora-V. Guimarães
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Tiago Martins

Arouca-Casa Pia
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Vasco Santos

Sp. Braga-Gil Vicente
Árbitro: José Bessa
VAR: João Bento

