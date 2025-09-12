Alverca vence pela primeira vez esta época contra o Tondela

O Alverca somou a primeira vitória da temporada ao bater, em casa, o Tondela por 1-0.

Num duelo entre recém-promovidos, o jogo decidiu-se numa sequência rápida de dois minutos. Aos 43, o guarda-redes dos ribatejanos, André Gomes, defendeu um penálti cobrado por Maviram.

Um minuto depois, o avançado Lincoln cobrou um canto olímpico, que contou ainda com um ligeiro desvio de Maviram e entrou na própria baliza.

Depois de três derrotas e um empate, o Alverca soma o primeiro triunfo da época e sobe ao 12.º posto com 4 pontos somados.

Já o Tondela continua em último lugar, com apenas um ponto somado correspondente ao empate da última ronda com o Estoril Praia.