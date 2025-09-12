Menu
Vasco Matos: "As melhores oportunidades foram nossas"

12 set, 2025 - 22:50 • Redação

Treinador do Santa Clara considera que o empate contra o Benfica é justo.

A+ / A-

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, considera que o empate contra o Benfica, no Estádio da Luz, é justo e agrada a equipa açoriana.

À BTV, o técnico diz que os jogadores "fizeram um excelente jogo", apesar de terem jogado com menos uma unidade.

Análise: "Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa. Foi um jogo difícil mas demonstrámos uma grande organização. Mesmo com as contrariedades, fizemos um excelente jogo. As melhores oportunidades são nossas e a equipa fez um excelente trabalho, os jogadores estão de parabéns".

Estratégia era defender? "Disse antes de jogo que tínhamos de trabalhar muito para sair daqui com pontos e os jogadores interpretaram na perfeição a nossa organização e nunca desistiram. Conseguimos levar um ponto, o que nos deixa extremamente felizes"

Mais sobre o jogo: "Tínhamos que entrar fortes em termos de organização. Sabíamos que o Benfica ia entrar forte e aí estivemos muito bem. Depois, com o decorrer do jogo, íamos conseguindo ter mais bola e entrar em organização. Obviamente, sabíamos que tínhamos de explorar os espaços que o Benfica nos dava e aquilo que são as nossas características."

Sobre os jogadores: "Interpretaram muito bem a estratégia e, com menos um jogador, foi um espírito enorme de sacrifício e entreajuda. Acabámos por marcar só no final, mas mesmo nesse momento não deixámos de acreditar. Fizemos algumas alterações estratégicas e a equipa conseguiu responder. Este ponto deixa-nos muito felizes".

