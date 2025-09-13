Nota 2 para Luís Godinho. “Era penálti sobre Samu”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a Luís Godinho, árbitro do FC Porto - Nacional, partida da 5.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave na partida. Ao minuto 20 há carga sobre Samu que deveria ter sido considerada grande penalidade.

Na primeira parte há mais duas situações que merecem análise.

Golo bem invalidado a Borja Sainz, por fora de jogo, aos 5 minutos.

Já aos 29 minutos, Luís Aurélio pisa Borja Sainz. Penálti e cartão amarelo após boa intervenção do VAR.

Nota ainda para um esclarecimento: Colisão entre dois jogadores da mesma equipa é uma das exceções à lei que obriga os atletas a sair de campo quando são assistidos.

Já na segunda parte destaque para os cartões amarelos, todos bem mostrados. Disciplina bem gerida.

Devido ao erro grave, nota 2

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Nacional por 1-0.