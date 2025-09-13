Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 2 para Luís Godinho. “Era penálti sobre Samu”

13 set, 2025 - 21:21

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca Tiago Antunes.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a Luís Godinho, árbitro do FC Porto - Nacional, partida da 5.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave na partida. Ao minuto 20 há carga sobre Samu que deveria ter sido considerada grande penalidade.

Na primeira parte há mais duas situações que merecem análise.

Golo bem invalidado a Borja Sainz, por fora de jogo, aos 5 minutos.

Já aos 29 minutos, Luís Aurélio pisa Borja Sainz. Penálti e cartão amarelo após boa intervenção do VAR.

Nota ainda para um esclarecimento: Colisão entre dois jogadores da mesma equipa é uma das exceções à lei que obriga os atletas a sair de campo quando são assistidos.

Já na segunda parte destaque para os cartões amarelos, todos bem mostrados. Disciplina bem gerida.

Devido ao erro grave, nota 2

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Nacional por 1-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou