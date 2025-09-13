Menu
  12 set, 2025
Nota 3 para António Nobre. “Não há penálti sobre Bondo”

13 set, 2025 - 22:54

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca José Leirós.

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a António Nobre, árbitro do Famalicão - Sporting, partida da 5.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera não houve penálti sobre Pedro Bondo, na primeira parte.

Dos cinco cartões amarelos mostrados na primeira parte há um mal mostrado a Gonçalo Inácio.

Curiosamente o mesmo jogador deveria ter visto cartão num lance em que o árbitro não mostrou.

Já na segunda parte, nada a registar ao nível da arbitragem.

Por isso, nota 3 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Famalicão, por 2-1, com reviravolta.

