Nota 3 para António Nobre. “Não há penálti sobre Bondo”

13 set, 2025 - 22:54
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a António Nobre, árbitro do Famalicão - Sporting, partida da 5.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera não houve penálti sobre Pedro Bondo, na primeira parte.
Dos cinco cartões amarelos mostrados na primeira parte há um mal mostrado a Gonçalo Inácio.
Curiosamente o mesmo jogador deveria ter visto cartão num lance em que o árbitro não mostrou.
Já na segunda parte, nada a registar ao nível da arbitragem.
Por isso, nota 3 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Famalicão, por 2-1, com reviravolta.