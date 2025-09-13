Tiago Margarido. "Bastante orgulhoso pela nossa postura"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, estava orgulhoso da sua equipa, apesar da derrota contra o FC Porto.

Orgulhoso da equipa

“A par com o Sporting, fomos a equipa que melhor conseguiu dividir o jogo com o FC Porto. Conseguimos levar a incerteza no resultado até ao último minuto, e isso deixa-me bastante orgulhoso, pela atitude dos meus jogadores e, fundamentalmente, pela nossa postura. Conseguimos 35 recuperações de bola frente ao FC Porto, que é muito forte no processo de construção. Principalmente na segunda parte, procurámos pressionar mais alto, sermos mais ambiciosos. Dignificámos o símbolo que levamos ao peito e a Liga portuguesa. Jogámos olhos nos olhos com o FC Porto, no Dragão”.

Aplicar a tática do FC Porto

“Fomos audazes nos duelos. Na segunda parte, abordámos o jogo de uma maneira diferente, mais em zona. Muitas vezes, fazíamos um médio “saltar” para onde os centrais ficavam livres, e isso estava a criar indefinição no FC Porto. Estávamos a conseguir criar muita dúvida na ligação e a pressioná-los alto, o que não é fácil”.

Minutos finais de maior risco

“Foi um jogo com emoção. Naquele final, criámos esse “partir do jogo” de forma propositada, para atacarmos a baliza do FC Porto de uma forma não tão controlada, e isso dá incerteza ao resultado e espetacularidade. É o que também levamos de positivo deste jogo”

Protestos no lance do penálti

“É mais frustração, porque foi esse penálti que definiu o resultado. E esse penálti tirou-nos um ponto do Dragão. É penálti, há um pisão de facto”.

Boas exibições com os “grandes”

“É uma prova de que estamos a crescer. Estamos num processo de reconstrução e podemos olhar nos olhos qualquer adversário, mantendo a nossa humildade e organização. Auguro um futuro muito positivo à nossa equipa”





O FC Porto derrotou o Nacional por 1-0, golo de Samu, de penálti.