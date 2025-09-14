Braga perde em casa

O Sp Braga perdeu, em casa, 0-1, diante do Gil Vicente e somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer.

Na última partida da jornada 5 da I Liga, o único golo da partida foi apontado por Pablo, em cima do intervalo.

É a primeira derrota dos arsenalistas que tiveram também dois empates.

Já a equipa de Barcelos soma o segundo triunfo consecutivo no campeonato.

Antes de visitar Guimarães, o Braga mantém os oito pontos. Por sua vez, o Gil Vicente tem agora 10 pontos.

No final da partida foram vistos alguns lenços brancos na Pedreira.

Veja o resumo da partida: