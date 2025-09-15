António Duarte admite "alguma ilusão" nas expectativas criadas em torno do Braga

15 set, 2025 - 18:15 • Luís Aresta
António Duarte, antigo dirigente é jogador do Sporting de Braga, admite que as expectativas em relação ao Sporting de Braga, no início da temporada, tenham sido "de alguma ilusão".
O Braga está no sétimo lugar do campeonato, com oito pontos, fruto do saldo de duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jornadas. Em declarações a Bola Branca, depois do desaire frente ao Gil Vicente, no domingo, António Duarte prefere dar o benefício da dúvida a Carlos Vicens.
"O jogo mostrou algumas coisas que ele e a própria equipa também vão perceber. Também há muitas mudanças no plantel, entraram muitos jogadores novos e saíram alguns. Acredito que o processo vai ser consolidado. Claro que inventamos um crescimento, não direi desmedido, mas de alguma ilusão. Isso também é perigoso, tem de se estar atento a essa situação", reconhece.
Nesse sentido, o antigo dirigente não alinha nos lenços brancos ao treinador espanhol: "Naturalmente que não. Não o faria, nunca o fiz, nem o farei, até porque tenho responsabilidades [como ex-dirigente]. É o futebol, o futebol é emocional, tem esta carga. Temos de saber conviver com isso e aceitar."
Apesar das críticas e dos últimos resultados, António Duarte acredita que o Braga tem "condições e qualidades para apresentar um futebol diferente e lutar pelos três pontos já no sábado contra o Vitória SC".