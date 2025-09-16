Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 16 set, 2025
Cinco jornadas e temos a primeira mudança de treinador: José Faria sai do Estrela da Amadora

16 set, 2025 - 17:52 • Hugo Tavares da Silva

O clube deu conta da decisão esta terça-feira, um dia depois da derrota caseira contra o Vitória de Guimarães. Na memória recente ficou a exibição contra o Benfica, na segunda jornada da Liga.

Depois de três empates e duas derrotas, o Estrela da Amadora e José Faria chegaram a acordo para a rescisão do contrato do treinador.

O clube deu conta da decisão esta terça-feira, um dia depois da derrota caseira contra o Vitória de Guimarães. O Estrela começou com um empate com o Estoril, criou muitíssimos problemas ao Benfica na segunda jornada embora tenha perdido na Reboleira. Depois, seguiu-se mais um empate caseiro com o Alverca e outro empate nos Açores, contra o Santa Clara, antes desta derradeira derrota com os vimaranenses.

“José Faria desempenhou um papel fundamental no crescimento e reestruturação do nosso clube nos últimos anos, tendo iniciado o seu percurso na coordenação da formação, onde liderou um trabalho de excelência que culminou com a histórica conquista da Liga Revelação”, pode ler-se no comunicado do clube publicado no site oficial.

“Posteriormente, assumiu funções como diretor desportivo, contribuindo de forma decisiva para a consolidação da nossa identidade e estrutura organizativa. Mais recentemente, aceitou o desafio de liderar a equipa principal com o mesmo profissionalismo e dedicação que sempre demonstrou.”

O clube elogia ainda a “paixão” e o “compromisso” de Faria, um técnico de 39 anos, natural de Matosinhos.

“Obrigado, Mister José Faria”, assim termina a nota que representa a segunda saída de uma equipa técnica na Liga, numa altura precoce do campeonato.

José Mota, com quatro derrotas e um empate, tem sido apontado à porta da saída no AFS, mas para já as informações que circulam nos desportivos ainda não foram confirmadas.

Ouvir
