Bruno Costa é o árbitro da estreia de Mourinho no Benfica

17 set, 2025 - 17:50 • Inês Braga Sampaio
O árbitro Bruno Costa vai "batizar" a previsível reestreia de José Mourinho como treinador do Benfica, no sábado, na Vila das Aves, conforme dita a lista de nomeações para a sexta jornada da I Liga.
O juiz de Viana do Castelo, de 34 anos, vai dirigir o AVS-Benfica, num encontro que pode ser de estreia dupla, dado que José Mota está de saída dos avenses. Resta perceber se o AVS também terá novo treinador a tempo da partida, que terá como videoárbitro Manuel Oliveira.
A provável estreia de Mourinho está marcada para sábado, às 18h00, duas horas e meia antes do duelo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, no Estádio Afonso Henriques. O dérbi do Minho terá arbitragem de António Nobre, com Rui Costa a cumprir funções de VAR.
Antes disso, é o Rio Ave-FC Porto que abre a sexta jornada do campeonato, na sexta-feira, às 20h15. O árbitro no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, será Anzhony Rodrigues e o VAR será Rui Silva.
No Sporting-Moreirense, na segunda-feira, a partir das 20h15, em Alvalade, estará o árbitro Hélder Carvalho, com João Bento como VAR.
Rio Ave FC-FC Porto
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Daniel Pinto
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
CD Nacional-FC Arouca
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: João Pinho
VAR: Tiago Martins
AVAR: Márcio Azevedo
CD Santa Clara-FC Alverca
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e Hugo Santos
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Vasco Santos
AVAR: Marco Vieira
AFS-SL Benfica
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: João Afonso
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Vitória SC-SC Braga
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Luís Filipe
VA: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras
CD Tondela-CF Estrela
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: José Bessa
AVAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Rui Silva
Gil Vicente FC-Estoril Praia
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa
4.º árbitro: Humberto Teixeira
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Casa Pia AC-FC Famalicão
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Jonathan Babo
Sporting CP-Moreirense FC
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra
4.º árbitro: João Mendes
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Felisberto