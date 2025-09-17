Bruno Costa é o árbitro da estreia de Mourinho no Benfica

O árbitro Bruno Costa vai "batizar" a previsível reestreia de José Mourinho como treinador do Benfica, no sábado, na Vila das Aves, conforme dita a lista de nomeações para a sexta jornada da I Liga.

O juiz de Viana do Castelo, de 34 anos, vai dirigir o AVS-Benfica, num encontro que pode ser de estreia dupla, dado que José Mota está de saída dos avenses. Resta perceber se o AVS também terá novo treinador a tempo da partida, que terá como videoárbitro Manuel Oliveira.

A provável estreia de Mourinho está marcada para sábado, às 18h00, duas horas e meia antes do duelo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, no Estádio Afonso Henriques. O dérbi do Minho terá arbitragem de António Nobre, com Rui Costa a cumprir funções de VAR.

Antes disso, é o Rio Ave-FC Porto que abre a sexta jornada do campeonato, na sexta-feira, às 20h15. O árbitro no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, será Anzhony Rodrigues e o VAR será Rui Silva.

No Sporting-Moreirense, na segunda-feira, a partir das 20h15, em Alvalade, estará o árbitro Hélder Carvalho, com João Bento como VAR.

Lista de nomeações:

Rio Ave FC-FC Porto

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

4.º árbitro: Daniel Pinto

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

CD Nacional-FC Arouca

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Márcio Azevedo

CD Santa Clara-FC Alverca

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa Silva e Hugo Santos

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Marco Vieira

AFS-SL Benfica

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Vitória SC-SC Braga

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Luís Filipe

VA: Rui Costa

AVAR: Nuno Eiras

CD Tondela-CF Estrela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: José Bessa

AVAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Rui Silva

Gil Vicente FC-Estoril Praia

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Casa Pia AC-FC Famalicão

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Jonathan Babo

Sporting CP-Moreirense FC

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra

4.º árbitro: João Mendes

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Felisberto