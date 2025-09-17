Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Bruno Costa é o árbitro da estreia de Mourinho no Benfica

17 set, 2025 - 17:50 • Inês Braga Sampaio

Manuel Oliveira será o VAR do AVS-Benfica, no sábado, na Vila das Aves. Conheça as nomeações para a jornada 6 da I Liga.

A+ / A-

O árbitro Bruno Costa vai "batizar" a previsível reestreia de José Mourinho como treinador do Benfica, no sábado, na Vila das Aves, conforme dita a lista de nomeações para a sexta jornada da I Liga.

O juiz de Viana do Castelo, de 34 anos, vai dirigir o AVS-Benfica, num encontro que pode ser de estreia dupla, dado que José Mota está de saída dos avenses. Resta perceber se o AVS também terá novo treinador a tempo da partida, que terá como videoárbitro Manuel Oliveira.

A provável estreia de Mourinho está marcada para sábado, às 18h00, duas horas e meia antes do duelo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, no Estádio Afonso Henriques. O dérbi do Minho terá arbitragem de António Nobre, com Rui Costa a cumprir funções de VAR.

Antes disso, é o Rio Ave-FC Porto que abre a sexta jornada do campeonato, na sexta-feira, às 20h15. O árbitro no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, será Anzhony Rodrigues e o VAR será Rui Silva.

No Sporting-Moreirense, na segunda-feira, a partir das 20h15, em Alvalade, estará o árbitro Hélder Carvalho, com João Bento como VAR.

Lista de nomeações:

Rio Ave FC-FC Porto
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Daniel Pinto
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita

CD Nacional-FC Arouca
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: João Pinho
VAR: Tiago Martins
AVAR: Márcio Azevedo

CD Santa Clara-FC Alverca
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e Hugo Santos
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Vasco Santos
AVAR: Marco Vieira

AFS-SL Benfica
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: João Afonso
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Tiago Leandro

Vitória SC-SC Braga
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Luís Filipe
VA: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras

CD Tondela-CF Estrela
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: José Bessa
AVAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Rui Silva

Gil Vicente FC-Estoril Praia
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa
4.º árbitro: Humberto Teixeira
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda

Casa Pia AC-FC Famalicão
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Diogo Pereira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Jonathan Babo

Sporting CP-Moreirense FC
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: Paulo Brás e Hugo Coimbra
4.º árbitro: João Mendes
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Felisberto

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou