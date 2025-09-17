Menu
Liga adia Arouca-FC Porto para 29 de setembro devido à Feira das Colheitas

17 set, 2025 - 20:36 • Inês Braga Sampaio

Questões relacionadas com a segurança levam organização a adiar jogo da jornada 7 do campeonato de domingo para segunda-feira.

A+ / A-

A Liga Portugal anunciou, esta quarta-feira, o adiamento do Arouca-FC Porto, da jornada 7 do campeonato, para o dia 29 de setembro, segunda-feira.

O encontro estava inicialmente marcado para o dia 28, domingo, no entanto, a realização da tradicional Feira das Colheitas, em Arouca, despertava dúvidas acerca da segurança, o que levou a organização a adiar.

O Arouca-FC Porto passa a estar agendado para segunda-feira, 29 de setembro, às 20h00.

A Liga também alterou a data do Famalicão-Rio Ave. Antecipou de segunda-feira para domingo, às 20h30.

