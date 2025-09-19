Nota 3 para Anzhony Rodrigues. "Arbitragem sem casos"

19 set, 2025 - 23:43
O VAR Bola Branca dá Nota 3 a Anzhony Rodrigues pelo trabalho no Rio Ave 0-3 FC Porto, da sexta jornada do campeonato.
"Arbitragem sem casos, sem erros graves, sem influência no resultado. Esteve sempre bem técnica e disciplinarmente", afirma Tiago Rocha.
Os golos do FC Porto "são todos legais" e, aos 22 minutos, num lance na área do Rio Ave que gerou protestos, "não existe qualquer infração, a bola bate no peito de Nelson Abbey".
Os cartões amarelos foram bem mostrados e terá faltado apenas aplicar a lei da vantagem em algumas situações, embora tenha "mantido o critério".