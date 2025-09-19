Menu
  Bola Branca 18h18
  19 set, 2025
Nota 3 para Anzhony Rodrigues. "Arbitragem sem casos"

19 set, 2025 - 23:43

VAR Bola Branca elogia diz que o árbitro do Rio Ave-FC Porto não teve influência no resultado e "esteve sempre bem".

O VAR Bola Branca dá Nota 3 a Anzhony Rodrigues pelo trabalho no Rio Ave 0-3 FC Porto, da sexta jornada do campeonato.

"Arbitragem sem casos, sem erros graves, sem influência no resultado. Esteve sempre bem técnica e disciplinarmente", afirma Tiago Rocha.

Os golos do FC Porto "são todos legais" e, aos 22 minutos, num lance na área do Rio Ave que gerou protestos, "não existe qualquer infração, a bola bate no peito de Nelson Abbey".

Os cartões amarelos foram bem mostrados e terá faltado apenas aplicar a lei da vantagem em algumas situações, embora tenha "mantido o critério".

