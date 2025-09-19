Sotiris: "Estávamos a jogar com a melhor equipa do campeonato"

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, assume que é preciso "melhorar e continuar a acreditar", depois da derrota (3-0) desta sexta-feira com o FC Porto, que diz ser "a melhor equipa do campeonato".

"Estávamos a jogar com a melhor equipa do campeonato e quando sofres dois golos assim, nos primeiros 15 minutos, é muito difícil recuperar. Temos de melhorar e continuar a acreditar, temos de nos manter unidos como grupo", salienta o técnico grego, em declarações à Sport TV.



Silaidopoulos também se zanga com a Liga, pela antecipação do jogo com o Famalicão, de 29 para 28 de setembro: "É inaceitável. Devia preocupar-nos como liga e federação. Não se pode mudar assim as coisas. Todas as equipas têm de jogar com regras e condições iguais."



Mudança tática ao intervalo: "Tentámos alterar um pouco a formação, para subir um pouco as linhas, mas no início do jogo também não queríamos ter ficado tão baixos e isso preocupa-me um pouco. De qualquer modo, quando mudámos a formação, conseguimos colocar-nos mais alto, mas continuávamos a não ter as distâncias certas entre as linhas e isso tornou mais fácil para o FC Porto explorar o jogo entrelinhas. Eles têm muita qualidade e uma grande equipa, foi um jogo difícil para nós."

Tirou Clayton para poupar? "Temos de jogar três partidas em nove dias. O nosso calendário não é justo. Tentámos ajudar as equipas que jogam na Europa, e a situação delas, mas mudar o dia do jogo do Famalicão é inaceitável. Devia preocupar-nos como liga e federação. Não se pode mudar assim as coisas. Todas as equipas têm de jogar com regras e condições iguais."

Contestação dos adeptos: "Os adeptos têm todo o direito de expressar os seus sentimentos. Estavam aqui antes de todos os jogadores e antes de todos os treinadores, e vão continuar aqui depois de todos os jogadores e treinadores saírem. Têm o direito de se manifestar, se o fizerem da forma certa. Para mim é muito importante a resposta que temos de dar como grupo. E sobre como queremos competir e ser responsáveis durante os jogos. Se começamos com dois golos sofridos em bolas paradas, é algo que nos tem de fazer pensar. Eu também tenho responsabilidade, mas todos nós, como grupo, temos de lutar."