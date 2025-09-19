Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rio Ave

Sotiris: "Estávamos a jogar com a melhor equipa do campeonato"

19 set, 2025 - 23:29 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Rio Ave entende insatisfação dos adeptos, pede "união" à equipa para superar o mau momento e critica Liga.

A+ / A-

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, assume que é preciso "melhorar e continuar a acreditar", depois da derrota (3-0) desta sexta-feira com o FC Porto, que diz ser "a melhor equipa do campeonato".

"Estávamos a jogar com a melhor equipa do campeonato e quando sofres dois golos assim, nos primeiros 15 minutos, é muito difícil recuperar. Temos de melhorar e continuar a acreditar, temos de nos manter unidos como grupo", salienta o técnico grego, em declarações à Sport TV.

Silaidopoulos também se zanga com a Liga, pela antecipação do jogo com o Famalicão, de 29 para 28 de setembro: "É inaceitável. Devia preocupar-nos como liga e federação. Não se pode mudar assim as coisas. Todas as equipas têm de jogar com regras e condições iguais."

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Golos madrugadores do Porto: "Estávamos a jogar com a melhor equipa do campeonato e quando sofres dois golos assim, nos primeiros 15 minutos, é muito difícil recuperar. Temos de melhorar e continuar a acreditar, temos de nos manter unidos como grupo. Temos mais dois jogos difíceis em casa, com o Benfica e o Famalicão, e temos de responder como grupo, como equipa, como indivíduos e personalidades."

Mudança tática ao intervalo: "Tentámos alterar um pouco a formação, para subir um pouco as linhas, mas no início do jogo também não queríamos ter ficado tão baixos e isso preocupa-me um pouco. De qualquer modo, quando mudámos a formação, conseguimos colocar-nos mais alto, mas continuávamos a não ter as distâncias certas entre as linhas e isso tornou mais fácil para o FC Porto explorar o jogo entrelinhas. Eles têm muita qualidade e uma grande equipa, foi um jogo difícil para nós."

Tirou Clayton para poupar? "Temos de jogar três partidas em nove dias. O nosso calendário não é justo. Tentámos ajudar as equipas que jogam na Europa, e a situação delas, mas mudar o dia do jogo do Famalicão é inaceitável. Devia preocupar-nos como liga e federação. Não se pode mudar assim as coisas. Todas as equipas têm de jogar com regras e condições iguais."

Contestação dos adeptos: "Os adeptos têm todo o direito de expressar os seus sentimentos. Estavam aqui antes de todos os jogadores e antes de todos os treinadores, e vão continuar aqui depois de todos os jogadores e treinadores saírem. Têm o direito de se manifestar, se o fizerem da forma certa. Para mim é muito importante a resposta que temos de dar como grupo. E sobre como queremos competir e ser responsáveis durante os jogos. Se começamos com dois golos sofridos em bolas paradas, é algo que nos tem de fazer pensar. Eu também tenho responsabilidade, mas todos nós, como grupo, temos de lutar."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano