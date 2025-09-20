Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

AVS

Fábio Espinho. “Estamos muito orgulhosos pelo que a equipa foi capaz de fazer”

20 set, 2025 - 21:09

AVS perdeu 3-0 diante do Benfica em partida da sexta jornada da I Liga.

A+ / A-

O treinador interino do AVS, Fábio Espinho, gostou da exibição da sua equipa, apesar da derrota diante do Benfica.

A partida

“Sabíamos que íamos encontrar um Benfica forte, jogaram na terça-feira, têm jogo na quarta, sabíamos de antemão que queriam resolver isto rápido. Estamos muito orgulhosos pelo que a equipa foi capaz de fazer contra uma equipa grande, mostrámos capacidade, fomos audazes, fomos corajosos e isso é de enaltecer”

Penálti duvidoso

“Terminamos a primeira parte a perder, foi uma tremenda injustiça. Na segunda existe um penálti que me custa a aceitar é uma bola normal disputada pelo Sidi. Depois o jogo fica partido e não há história.”

Parabéns

“Estou feliz pelo que apresentámos, os nossos jogadores estão de parabéns. Queria que fossem uma equipa organizada, sabíamos de antemão que o Benfica ia ter mais caudal ofensivo, mas queria que se libertassem e que aproveitassem todo o mediatismo para se mostrar”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano