Fábio Espinho. “Estamos muito orgulhosos pelo que a equipa foi capaz de fazer”

20 set, 2025 - 21:09
O treinador interino do AVS, Fábio Espinho, gostou da exibição da sua equipa, apesar da derrota diante do Benfica.
A partida
“Sabíamos que íamos encontrar um Benfica forte, jogaram na terça-feira, têm jogo na quarta, sabíamos de antemão que queriam resolver isto rápido. Estamos muito orgulhosos pelo que a equipa foi capaz de fazer contra uma equipa grande, mostrámos capacidade, fomos audazes, fomos corajosos e isso é de enaltecer”
Penálti duvidoso
“Terminamos a primeira parte a perder, foi uma tremenda injustiça. Na segunda existe um penálti que me custa a aceitar é uma bola normal disputada pelo Sidi. Depois o jogo fica partido e não há história.”
Parabéns
“Estou feliz pelo que apresentámos, os nossos jogadores estão de parabéns. Queria que fossem uma equipa organizada, sabíamos de antemão que o Benfica ia ter mais caudal ofensivo, mas queria que se libertassem e que aproveitassem todo o mediatismo para se mostrar”