Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 4 para Bruno Costa. “Grande penalidade bem assinalada"

20 set, 2025 - 20:50

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca Tiago Antunes.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a Bruno Costa, árbitro do AVS - Benfica, partida da 6.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi uma “arbitragem equilibrada, segura, com a disciplina bem gerida e decisões técnicas corretas”.

Na primeira parte, aos 12 minutos, é “bem anulado” um golo ao Benfica. A bola sai no cruzamento de Dahl.

Aos 19 minutos “não há penálti” na área do AVS.

Já na segunda parte, ao minuto 58, Otamendi é atingido na cara pelo cotovelo do adversário. “Grande penalidade bem assinalada”, mas sem cartão.

Por tudo, Nota 4 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o AVS por 3-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano