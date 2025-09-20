Nota 4 para Bruno Costa. “Grande penalidade bem assinalada"

20 set, 2025 - 20:50
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a Bruno Costa, árbitro do AVS - Benfica, partida da 6.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi uma “arbitragem equilibrada, segura, com a disciplina bem gerida e decisões técnicas corretas”.
Na primeira parte, aos 12 minutos, é “bem anulado” um golo ao Benfica. A bola sai no cruzamento de Dahl.
Aos 19 minutos “não há penálti” na área do AVS.
Já na segunda parte, ao minuto 58, Otamendi é atingido na cara pelo cotovelo do adversário. “Grande penalidade bem assinalada”, mas sem cartão.
Por tudo, Nota 4 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o AVS por 3-0.