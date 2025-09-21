Menu
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Taça de Portugal. Resultados da segunda eliminatória

21 set, 2025 - 20:32

Veja todos os resultados deste domingo.

Veja todos os resultados da Taça de Portugal:

AD Marco 09 1-0 O Elvas

Belenenses 2-0 Marítimo

Sintrense 2-1 Vizela

Sanjoanense 0-4 Felgueiras

FC Castrense 0-5 Lusitânia de Lourosa

Ovarense 2-2 Covilhã

Vitoria Sernache 1-2 Portimonense

Vidago FC 0-2 Farense

Caldas 3-0 Fátima

Paredes 0-2 Chaves

SC Joao Ver 6-2 Vasco Gama

Benfica Castelo Branco 7-1 SC Angrense

Alpendorada 7-1 Estrela Calheta

Louletano 5-0 Operário

Naval 0-1 Leixões

Fazendense 1-2 SC Mirandela

Silves FC 3-2 Oliveira do Hospital

AD Nogueirense 1-0 Aguias Moradal

Portimonense B 1-1 Penafiel

Portalegrense 0-3 Académico Viseu

Anca FC 3-1 Vinhais

GD Resende 1-0 Feirense

Moncarapachense 1-1 Anadia

Bragança 5-0 Brito

Espinho 5-1 Almodovar

GD Peniche 4-5 1º Dezembro

Amarante 2-0 Santarém

Mortágua FC 0-0 CF Marialvas

Comércio e Indústria 4-2 Salgueiros

Marinhense 6-0 Mosteirense

Rebordelo 2-2 CD Gouveia

Celoricense 1-0 Mafra

Atlético 1-0 Rebordosa

AD Limianos 0-4 Vila Meã

Correlha 1-3 Torreense

Machico 0-2 Vila Real

Oriental 0-1 Fafe

Nazarenos 0-1 Paços de Ferreira

Vila Caiz 3-2 Eléctrico

Trofense 2-3 Vianense

Monção 1-3 UD Oliveirense

Lusitano de Évora 1-0 Serpa

Sacavenense 2-4 UD Leiria

União Lamas 2-1 Atlético Malveira

Olivais e Moscavide 2-0 União Serra

Fornos Algodres 3-1 Charneca Caparica

