Taça de Portugal. Resultados da segunda eliminatória

21 set, 2025 - 20:32
Veja todos os resultados da Taça de Portugal:
AD Marco 09 1-0 O Elvas
Belenenses 2-0 Marítimo
Sintrense 2-1 Vizela
Sanjoanense 0-4 Felgueiras
FC Castrense 0-5 Lusitânia de Lourosa
Ovarense 2-2 Covilhã
Vitoria Sernache 1-2 Portimonense
Vidago FC 0-2 Farense
Caldas 3-0 Fátima
Paredes 0-2 Chaves
SC Joao Ver 6-2 Vasco Gama
Benfica Castelo Branco 7-1 SC Angrense
Alpendorada 7-1 Estrela Calheta
Louletano 5-0 Operário
Naval 0-1 Leixões
Fazendense 1-2 SC Mirandela
Silves FC 3-2 Oliveira do Hospital
AD Nogueirense 1-0 Aguias Moradal
Portimonense B 1-1 Penafiel
Portalegrense 0-3 Académico Viseu
Anca FC 3-1 Vinhais
GD Resende 1-0 Feirense
Moncarapachense 1-1 Anadia
Bragança 5-0 Brito
Espinho 5-1 Almodovar
GD Peniche 4-5 1º Dezembro
Amarante 2-0 Santarém
Mortágua FC 0-0 CF Marialvas
Comércio e Indústria 4-2 Salgueiros
Marinhense 6-0 Mosteirense
Rebordelo 2-2 CD Gouveia
Celoricense 1-0 Mafra
Atlético 1-0 Rebordosa
AD Limianos 0-4 Vila Meã
Correlha 1-3 Torreense
Machico 0-2 Vila Real
Oriental 0-1 Fafe
Nazarenos 0-1 Paços de Ferreira
Vila Caiz 3-2 Eléctrico
Trofense 2-3 Vianense
Monção 1-3 UD Oliveirense
Lusitano de Évora 1-0 Serpa
Sacavenense 2-4 UD Leiria
União Lamas 2-1 Atlético Malveira
Olivais e Moscavide 2-0 União Serra
Fornos Algodres 3-1 Charneca Caparica