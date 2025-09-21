Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Moreirense

Vasco Botelho da Costa e o “bom teste” contra o Sporting

21 set, 2025 - 16:36 • Lusa

A partida entre cónegos e leões está marcada para as 20h15 desta segunda-feira.

A+ / A-

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, considera a deslocação de segunda-feira ao terreno Sporting, da sexta jornada da I Liga, “um bom teste” para avaliar o nível da equipa minhota.

Os cónegos estão a protagonizar um arranque de época muito positivo, com quatro vitórias e apenas uma derrota nas cinco rondas iniciais da prova, com o técnico a garantir motivação do plantel para enfrentar o bicampeão nacional.

“Sabemos que não será fácil, pois vamos jogar fora, num ambiente favorável ao Sporting, mas estamos motivados. Preparámos o jogo da forma que achámos melhor e, como sempre, com ambição e confiança”, partilhou.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano