Vasco Botelho da Costa e o “bom teste” contra o Sporting

21 set, 2025 - 16:36 • Lusa
O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, considera a deslocação de segunda-feira ao terreno Sporting, da sexta jornada da I Liga, “um bom teste” para avaliar o nível da equipa minhota.
Os cónegos estão a protagonizar um arranque de época muito positivo, com quatro vitórias e apenas uma derrota nas cinco rondas iniciais da prova, com o técnico a garantir motivação do plantel para enfrentar o bicampeão nacional.
“Sabemos que não será fácil, pois vamos jogar fora, num ambiente favorável ao Sporting, mas estamos motivados. Preparámos o jogo da forma que achámos melhor e, como sempre, com ambição e confiança”, partilhou.