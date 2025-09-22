Botelho da Costa: "Nada mais a fazer que dar os parabéns"

Vasco Botelho da Costa assume que o Sporting foi melhor que o Moreirense, depois da derrota por 3-0 em Alvalade, esta segunda-feira.

Análise: "É o resultado que temos, quando se perde 3-0 não há nada mais a fazer que dar os parabéns ao Sporting, que foi melhor. Tentámos ao máximo pressionar o Sporting, que na primeira parte com a variabilidade na construção criou-nos muita dúvida. Precisávamos do intervalo e na segunda parte conseguimos controlar muito melhor. A diferença é que em certos lances cometemos alguns erros. A equipa sentiu muito o golo. Do ponto de vista ofensivo, foi um jogo um pouco repartido da nossa parte: houve momentos em que conseguimos sair, noutros estávamos cansados e tivemos de bater bolas. O treinador quer sempre sair a jogar, mas há que entender. É sempre difícil jogar na casa do campeão, quando vai ao banco acrescenta sempre."

Dificuldades no posicionamento: "Um dos pontos fortes do Sporting é o posicionamento do Pote e do Trincão entrelinhas, com o Suárez a ajudar. Tivemos muitas dúvidas no nosso posicionamento, porque o Sporting foi alternando entre jogadas. A equipa tem de ter alguma maturidade e adaptar-se. Ao intervalo, os jogadores compreenderam e na segunda parte conseguimos controlar muito melhor a saída de bola do Sporting."

Moreirense nunca se desconcentrou: "Nós sabemos o que queremos. Preparamos os jogos todos da mesma maneira. Claro que mexe sempre o facto de irmos jogar a casa de um grande, isso mexe com cada um à sua maneira, mas não muda em nada o nosso trabalho. Tentamos analisar o adversário, mas com estas equipas grandes as individualidades marcam a diferença. Há muitos lances que o Sporting cria pela qualidade individual dos jogadores."

Mudança na baliza, de Caio Secco para André Ferreira: "São decisões estratégicas. Sentimos que o André tinha determinadas características para este jogo que nos poderiam favorecer. Sorte a nossa que temos três guarda-redes de grande qualidade. Muitas vezes mudamos jogadores de campo, hoje foi na baliza."