  22 set, 2025
  • 22 set, 2025
Nota 5 para Hélder Carvalho. "Assumiu decisões na área"

22 set, 2025 - 23:06 • Redação

"Excelente arbitragem" no Sporting 3-0 Moreirense, da jornada 6 do campeonato, avalia o VAR Bola Branca.

O VAR Bola Branca atribui Nota 5 a Hélder Carvalho pela arbitragem no Sporting 3-0 Moreirense, da jornada 6 da I Liga.

José Leirós destaca, em especial, que Hélder Carvalho "assumiu as decisões na área e nem precisou do videoárbitro" para assinalar os dois penáltis que decidiram o jogo, aos 78 e 89 minutos.

No primeiro, houve "um pequeno toque" sobre Francisco Trincão, suficiente para haver motivo para a marcação do castigo máximo. O segundo foi mais claro: "Não há qualquer dúvida, Marcelo colocou deliberadamente a perna para atingir o pé de apoio."

Em suma, Hélder Carvalho "foi competente, tranquilo, encontra-se em boa forma, bom posicionamento, acertou em todas as decisões técnicas. Excelente arbitragem", conclui o comentador de arbitragem.

