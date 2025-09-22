O que esperar de Vasco Botelho da Costa? "Vai ser um dos treinadores mais cobiçados do futebol português"

"Eu sempre lhe disse: quanto mais alto ele treinasse, melhores resultados ele teria. E tenho a certeza de que o Moreirense não será o fim do Vasco, um ponto de chegada. Será um ponto de passagem, não tenho dúvidas sobre isso. [...] E poderá não ser agora, mas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que num futuro próximo será dos técnicos mais cobiçados do futebol português", afirma Armando Marques.

"Foi um jogo entretido, como se costuma dizer. E o Vasco não abdicou absolutamente nada dos seus princípios. Aquilo que nós fizemos nesse jogo carateriza tudo o que digo sobre ele". E quem o diz é Armando Marques, ex-presidente da SAD da União de Leiria que apostou no técnico em 2022/2023. A Bola Branca , o dirigente prevê um futuro risonho para o treinador e que pode chegar brevemente.

O jogo marca a estreia de Vasco Botelho da Costa frente a um "grande" do futebol português no campeonato. Mas antes, na Taça, já houve um primeiro encontro. Em Leiria, frente à União, em 2023/2024, os leões venceram por 3-0. Mas houve uma conquista maior nesse dia.

Vasco Botelho da Costa veio de duas subidas de divisão consecutivas – subiu a União de Leiria à II Liga e o Alverca à Primeira – e, qual conto de fadas, arrancou a época com o Moreirense com quatro vitórias em cinco jogos. O resultado é um quinto lugar, com 12 pontos, os mesmo do Sporting, que é o adversário desta segunda-feira do técnico lisboeta.

José Mourinho pode ter manchetes, um pelotão de fotógrafos no banco de suplentes, ou mesmo repórteres de imagem montados em motas a captar cada deslocação do técnico sadino. Mas é de Moreira de Cónegos que vem o treinador da moda neste início de época do futebol português.

E a cobiça pode até já ter começado. Esta noite o jogo é com o Sporting, mas foi ao Benfica que Vasco Botelho da Costa foi associado nas últimas semanas, com o seu nome a ser ligado a uma espécie de plano B da candidatura de João Noronha Lopes. Sobre isso – e sem duvidar da capacidade do treinador do Moreirense de lá chegar – Armando Marques apela à cautela.

"O Vasco tem maturidade para nunca cair no erro de ser treinador de um candidato. Ele tem competência e maturidade suficiente para escolher ser treinador de uma instituição, e não de candidatos. Tenho a certeza absoluta que pelo caráter que tem, não vai escolher essa via. Seja no Benfica – que, por acaso, sei que é o clube dele – seja noutro grande em Portugal ou no estrangeiro, tenho a certeza de que fará o seu percurso", garante Armando Marques.

Mas o que é que torna, afinal, Vasco Botelho da Costa num treinador tão especial? Podiam ser os títulos, já que soma no currículo duas subidas de divisão seguidas (da Liga 3 para a II Liga e da II Liga para a primeira), uma Liga 3, duas Ligas Revelação e duas Taças do mesmo escalão. Tudo isto com apenas 36 anos. Mas é mais do que os títulos, é a forma como chega a eles.

"Pela experiência que tenho no futebol, percebi as suas convicções, a forma de ver o jogo e o futebol. Foi muito fácil convencermo-nos de que ele era o treinador certo para aquele momento e para o futuro. O carisma que o Vasco tinha era algo que projetava que o sucesso estivesse presente: é um homem rigoroso, exigente, numa exigência que começa por ele próprio. E a forma como vê o futebol. Aquela teimosia de quem acredita no processo que está a desenvolver. É uma característica dos grandes líderes."

Esta segunda-feira, Vasco Botelho da Costa terá a primeira oportunidade no campeonato para o demonstrar frente a um dos "grandes", quando o árbitro Hélder Carvalho apitar para o Sporting-Moreirense. Mas o arranque que fez chamar os holofotes, esse já ninguém o apaga.

O relato do Sporting-Moreirense é na Renascença, 20h15.