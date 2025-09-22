Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
Rio Ave

Sotiris: "Será um privilégio defrontar José Mourinho"

22 set, 2025 - 21:26 • Lusa

Treinador do Rio Ave admite que encontrar "um treinador tão icónico" como o "Special One" é um condimento extra para a visita ao Benfica, jogo em atraso da primeira jornada.

Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, reconheceu esta segunda-feira que defrontar o Benfica de José Mourinho é uma "motivação extra" para a sua equipa, na partida de terça-feira, em atraso da 1.ª jornada da I Liga de futebol.

"Estes jogos são sempre uma motivação extra para todos e enfrentar um treinador tão icónico como José Mourinho é sempre muito especial. Será um privilégio defrontá-lo e queremos ser a nossa melhor versão para tirar algo desta partida", disse Silaidopoulos, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Apesar dessa motivação, o técnico antecipa "um jogo muito difícil", mostrando-se ciente do ambiente que vai encontrar no Estádio da Luz.

"Sabemos o que vamos enfrentar. Espero uma equipa muito boa. É o primeiro jogo de José Mourinho em casa, por isso sabemos que o ambiente e a energia dos adeptos vão dar um impulso extra ao adversário", perspetivou.

Os vila-condenses, que ainda não venceram esta temporada, vêm de uma derrota (3-1) frente ao FC Porto, na sexta-feira, e o treinador reconheceu que a equipa foi penalizada pelo modo como entrou em campo.

"É muito importante começar bem o jogo, estar focados, ser muito fortes nos aspetos mentais, e queremos manter isso durante todo o período do jogo. Temos de mostrar caráter e personalidade, será um bom teste para nós. Temos de melhorar nos lances de bola parada e na forma como podemos ter a bola do nosso lado", afirmou o treinador.

Sobre os aspetos que foram trabalhados nestes dias, após o desaire frente ao FC Porto, e tendo em conta o momento da equipa, Sotiris Silaidopoulos disse que a preparação não incide apenas sobre uma vertente.

"Existem sempre os quatro elementos: o mental, o físico, o técnico e o tático. Em todos eles temos de crescer, melhorar e ser mais consistentes, se quisermos ganhar jogos e ter melhores desempenhos", afirmou.

O técnico grego do conjunto da foz do Ave considerou que, apesar de a equipa ainda não ter vencido no campeonato, a pontuação não reflete o desempenho até ao momento, mas não vê falta de compromisso dos jogadores.

"A determinação e a vontade dos jogadores estão sempre presentes nos treinos. Estamos a melhorar, a fazer coisas boas. Claro que precisamos de mais tempo para evoluir em aspetos que já são óbvios, mas a determinação e a vontade estão sempre lá. Mesmo no jogo com o Porto, em que sofremos golos cedo, tentámos equilibrar", observou.

Quanto ao sistema de jogo, Silaidopoulos disse que não é "fundamentalista" em relação a esquemas táticos, defendendo que usar três ou quatro defesas depende das características do adversário e do momento.

"Se o jogo precisar de ajustes, temos de os fazer. Jogar com quatro ou com três defesas não faz grande diferença para mim. O importante é manter os princípios. Felizmente, temos jogadores com características que permitem atuar nas duas formações", concluiu.

O Rio Ave, 16.º classificado com três pontos, defronta esta terça-feira o Benfica, segundo, com 13, numa partida agendada para as 20h15, no Estádio da Luz, que terá arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

