Tribunal reverte decisão de despromoção do Leixões

O Tribunal da Relação de Lisboa absolveu esta segunda-feira a SAD do Leixões da condenação de proibição de participação nas ligas profissionais de futebol, cinco anos após a decisão na primeira instância no âmbito do processo Jogo Duplo.

"No provimento do recurso absolve-se a recorrente do crime de corrupção ativa em competição desportiva (...) e da pena acessória de proibição de participação na I e II Ligas Nacionais de Futebol pelo período de 2 (dois) anos e na pena acessória de privação do direito a subsídios, subvenções ou incentivos outorgados pelo Estado, autarquias locais e demais pessoas coletivas públicas pelo período de 2 (dois) anos", refere o acórdão a que agência Lusa teve acesso.

A SAD do Leixões, que geria o futebol profissional do clube, tinha sido condenada pelo Tribunal Criminal de Lisboa em 28 de fevereiro de 2020 a dois anos de proibição de participar nas I e II ligas, no âmbito do julgamento do processo denominado de Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português.

A sociedade anónima desportiva dos leixonenses, que à data disputavam o segundo escalão, foi punida por um crime de corrupção ativa e condenado ainda ao pagamento de uma multa no valor de 60.000 euros.

Posteriormente, recorreu da decisão e a equipa manteve-se a jogar na II Liga desde então, tendo agora visto a relação reverter a decisão da primeira instância.

A Leixões SAD era um dos 27 arguidos do processo que se iniciou em 22 de fevereiro de 2018, sendo que cinco daqueles arguidos tinham sido condenados a prisão efetiva e viram a relação de Lisboa reduzir-lhes as penas e passá-las a penas suspensas.

Gustavo Oliveira (inicialmente condenado a seis anos e seis meses de prisão efetiva), Carlos Daniel Silva "Aranha" (seis anos e nove meses), Rui Dolores (cinco anos e seis meses), Hugo Guedes (cinco anos e nove meses) e João Tiago Rodrigues (cinco anos e dois meses) foram absolvidos dos crimes de associação criminosa em competição desportiva e de corrupção ativa em competição desportiva.

Ao longo do processo, o Ministério Público (MP) defendeu que a cúpula da associação criminosa em Portugal era formada por Carlos Silva, Gustavo Oliveira e Rui Dolores, elementos que, segundo o MP, mantinham os "contactos com os investidores malaios, que traziam o dinheiro para Portugal", com vista à obtenção de lucros com "apostas fraudulentas e manipulação de resultados", desde agosto de 2015.

Em causa, estavam crimes de associação criminosa em competição desportiva, corrupção ativa e passiva em competição desportiva e apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas.

Entre os restantes arguidos, para os quais o MP tinha pedido penas suspensas, incluíam-se Abel Silva, campeão mundial de sub-20 em 1989, em Riade, outros jogadores do Oriental, da Oliveirense, do Penafiel e do Académico de Viseu, bem como dirigentes desportivos e outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas.

O Clube Oriental de Lisboa, que militava na altura na II Liga e atualmente disputa o Campeonato de Portugal, foi um dos queixosos no processo, tendo o tribunal decidido, em 2020, que a coletividade de Marvila deveria receber 100 mil euros de indemnização.

Leixões SAD vê decisão com "enorme satisfação"

O presidente da SAD do Leixões manifesta "enorme satisfação e sentimento de justiça" pela decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em absolver o emblema de Matosinhos no processo Jogo Duplo, em nota enviada à agência Lusa.

"Foi com enorme satisfação e sentimento de justiça que recebemos a decisão deste acórdão. Foram longos anos de espera por esta decisão. Trabalhámos arduamente por isto e cumprimos a nossa missão, nesta parte. Sempre disse que queria colocar o Leixões no lugar que merece, que é a I Liga. Nunca, mas nunca mesmo, vê-lo relegado das competições profissionais", começou por referir André Castro.

A SAD recordou as implicações que o processo teve nas últimas temporadas dos matosinhenses, com danos que considera serem "irreparáveis", quer a nível financeiro como reputacional, destacando a "garra e determinação que caracterizam as gentes de Matosinhos" pela sua crença neste desfecho.

"De inúmeros constrangimentos que causaram imensas dificuldades na gestão e organização do clube, sobretudo a nível financeiro. Sofremos danos irreparáveis. Este processo afetou a imagem do Leixões e dos seus adeptos, mas, como sempre lhes comuniquei, a justiça seria feita", destacou.

O líder da administração, André Castro, dedicou também a vitória judicial a Paulo Lopo, anterior presidente da SAD, e Nuno Fernandes, administrador que acompanhou o processo ao longo dos últimos anos, sem esquecer a sociedade de advogados responsável pela defesa.

"É, também, uma grande vitória do Paulo Lopo, ex-presidente que iniciou a defesa neste processo, bem como do Nuno Fernandes, administrador da SAD que ao longo de todos estes anos tem lutado pela defesa do Leixões. Gostaria, publicamente, de expressar um profundo agradecimento à CSA Sociedade de Advogados SPRL, nas pessoas do Dr. Fernando Seara, Dr. Manuel Vaz Loureiro e Dra. Ana Rita Relógio, pelo inexcedível profissionalismo e dedicação", enalteceu.

Uma eventual descida dos campeonatos profissionais teria afastado o Leixões do grande objetivo de regressar ao principal escalão do futebol português, numa altura em que o clube soma 15 épocas consecutivas na II Liga.

Para o presidente da SAD, esta realidade "não traduz a história e grandeza do Leixões e dos seus adeptos".

"Agora, juntamente com os investidores, vamos continuar o planeamento do futuro do Leixões para o colocar onde tem de estar. A subida à I Liga é uma obrigação nossa, o mais rápido possível", concluiu.