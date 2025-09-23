Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

AVS confirma João Pedro Sousa como novo treinador

23 set, 2025 - 17:37 • Inês Braga Sampaio

Sucede a José Mota, demitido depois da quinta jornada, e pega numa equipa que está no último lugar da I Liga, sem vitórias.

A+ / A-

O AVS oficializou, esta terça-feira, João Pedro Sousa como novo treinador. Sucede a José Mota, demitido há uma semana, na passada terça-feira.

João Pedro Sousa, de 54 anos, que estava sem clube desde que deixou o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, em janeiro, volta ao ativo para comandar o último classificado da I Liga. Tem contrato até 2027.

José Mota deixou o AVS ao fim de cinco jornadas, em que conquistou apenas um ponto. Na sexta ronda, que resultou numa derrota por 3-1 com o Arouca, os avenses não tiveram treinador principal no banco.

A equipa da Vila das Aves tem cinco derrotas e um empate nas primeiras seis jornadas do campeonato. Ainda não conseguiu vencer.

Depois de fazer carreira como adjunto de Marco Silva, João Pedro Sousa teve a primeira experiência como treinador principal no Famalicão, entre 2019 e 2021. Regressou um ano mais tarde, depois de ter passado por Boavista e Al-Raed (Arábia Saudita), e saiu de novo em 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano