AVS confirma João Pedro Sousa como novo treinador

O AVS oficializou, esta terça-feira, João Pedro Sousa como novo treinador. Sucede a José Mota, demitido há uma semana, na passada terça-feira.

João Pedro Sousa, de 54 anos, que estava sem clube desde que deixou o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, em janeiro, volta ao ativo para comandar o último classificado da I Liga. Tem contrato até 2027.

José Mota deixou o AVS ao fim de cinco jornadas, em que conquistou apenas um ponto. Na sexta ronda, que resultou numa derrota por 3-1 com o Arouca, os avenses não tiveram treinador principal no banco.

A equipa da Vila das Aves tem cinco derrotas e um empate nas primeiras seis jornadas do campeonato. Ainda não conseguiu vencer.

Depois de fazer carreira como adjunto de Marco Silva, João Pedro Sousa teve a primeira experiência como treinador principal no Famalicão, entre 2019 e 2021. Regressou um ano mais tarde, depois de ter passado por Boavista e Al-Raed (Arábia Saudita), e saiu de novo em 2024.