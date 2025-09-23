Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Feyenoord

Gonçalo Borges desconfia do Braga. "Resultados não refletem o que se passa em campo"

23 set, 2025 - 21:28 • Lusa

Extremo português do Feyenoord espera "batalha difícil" no Minho, na primeira jornada da fase regular da Liga Europa.

Gonçalo Borges vincou esta terça-feira a dificuldade de jogar no reduto do Sporting de Braga, mas notou que o Feyenoord quer vencer, quarta-feira, na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.

Internacional português nas camadas jovens, Gonçalo Borges foi adquirido em 2025/26 pelo clube de Roterdão ao FC Porto e, da sua experiência como jogador dos dragões, recordou que era "muito difícil jogar contra" os minhotos em Braga.

"A forma como jogam é diferente agora, com um novo treinador e jogadores que saíram, o que mudou um pouco as suas dinâmicas. Os seus resultados não estão a refletir o que se está a passar em campo. Vai ser uma batalha difícil, mas estamos aqui para mostrar o nosso futebol e para ganhar", disse.

O extremo, de 24 anos, afirmou que o Sporting de Braga "defende bem" e é "muito rápido no contra-ataque", sendo "uma equipa bem organizada e que procura sair curto e explorar rapidamente o espaço nas costas do adversário".

Gonçalo Borges tem jogado pouco na nova equipa, mas garantiu estar satisfeito no clube e respeitar as opções do treinador.

"Sou pago para trabalhar o mais arduamente possível, se jogo ou não é o treinador que decide. Mas, respeito muito as opções dele, não apenas porque foi um grande jogador, mas porque é uma grande pessoa. Estou aqui para ajudar, dentro ou fora de campo", disse.

Questionado sobre se vai jogar na quarta-feira, remeteu a resposta para o treinador, Robin van Persie, que, a seu lado, respondeu entre sorrisos: "Tens de ser paciente".

O jogador deixou uma palavra para o FC Porto, comparando-o com Feyenoord.

"São dois clubes muito grandes, com uma mentalidade vencedora, com uma veia muito alinhada com ganhar títulos, com um futebol ofensivo. Nós e o FC Porto estamos muito bem nas nossas ligas, desejo a maior sorte ao FC Porto que é o meu clube em Portugal, menos quando jogar contra nós na Liga Europa", sublinhou.

A avó do jogador faleceu recentemente e o jogador abordou o assunto.

"Estou bem, obviamente foi uma semana difícil para mim, mas estou preparado. O jogo amanhã (quarta-feira) será especial, a minha avó via sempre os meus jogos e toda a minha família vai estar cá. Será um momento muito especial para mim, para a minha família e para a minha avó, esteja onde estiver", disse.

Feyenoord e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.

