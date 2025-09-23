Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Nota 4 para Sérgio Guelho. "Quatro lances na área e decidiu todos bem"

23 set, 2025 - 22:55 • Inês Braga Sampaio

VAR Bola Branca elogia a "muito boa arbitragem" no Benfica 1-1 Rio Ave, jogo que acertou calendário da primeira jornada.

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a Sérgio Guelho, árbitro do Benfica 1-1 Rio Ave, jogo em atraso da primeira jornada da I Liga.

"Muito boa arbitragem de Sérgio Guelho, foi competente, personalizado, esteve muto bem fisicamente. Esteve muito bem fisicamente. Só faltou um cartão aos 98 minutos. Teve quatro lances dentro da área e decidiu bem todos, não assinalando penálti", afirma José Leirós.

Sérgio Guelho, de 34 anos, é "um jovem árbitro e uma aposta clara do Conselho de Arbitragem" da Federação Portuguesa de Futebol.

