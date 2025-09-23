Sotiris: "Plano era resistir na primeira parte e depois fazer alterações que nos ajudariam"

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, considera que o plano para a visita ao Benfica funcionou. Os vila-condenses empataram a um golo, esta terça-feira, no jogo em atraso da primeira jornada da I Liga.

Análise: "Sabíamos que ia ser difícil, especialmente sendo um jogo histórico para o Benfica, o primeiro jogo de José Mourinho na Luz. Sabíamos que ia haver um peso extra das bancadas. O nosso plano era ficar fortes na primeira parte e depois podíamos fazer algumas alterações que nos ajudariam a tirar o que pudéssemos do jogo. Nestes jogos, temos de ser a melhor versão de nós mesmos. Muitos jogadores fizeram isso, especialmente em termos de compromisso, de determinação, de espírito de equipa, estivemos a um nível muito alto. É um ponto importante, mas não é algo que nos define. Nenhum resultado nos define, seja uma vitória, um empate ou uma derrota. Temos de ser humildes. Vamos focar-nos no próximo jogo, com o Famalicão."

Dar a volta ao mau momento: "Sabemos quem somos, o que temos de fazer e onde temos de ir. Estamos a meio do processo: novo treinador, novos jogadores, novas ideias. O clube está a crescer, a equipa está a crescer, precisamos de tempo. Não somos a melhor equipa do campeonato por empatarmos em casa do Benfica, nem éramos a pior equipa quando perdemos com o Moreirense. Temos de continuar estáveis e continuar a trabalhar. Toda a gente acredita, porque vemos o trabalho que fazemos todos os dias. Isso dá-nos força, dá-nos fé, e acredito que melhores coisas virão."